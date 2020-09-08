Ezgi Avcı’dan tatilde bikini antrenmanı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ezgi Avcı, Bodrum tatili sırasında çektiği antrenman videolarını takipçileriyle paylaştı.

25 yaşındaki güzel, Instagram hesabından yayınladığı videolara, "Bodrum’dayken çektigim, 10 dakikalık tatilde bikini antremanını paylaşıyorum sizinle. Evde de yapılabilecek hareketler bunlar bu arada. Aerobik band çok kolay taşındığı için bayılıyorum, gittiğim yere götürüyorum. 3 set 12’şer tekrar yaptım" notunu yazdı.