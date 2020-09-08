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08.09.2020 - 17:55 |

Ezgi Avcı’dan tatilde bikini antrenmanı

Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile geçtiğimiz haziran ayında evlenen 2013 Miss Turkey üçüncüsü Ezgi Avcı, Instagram'da takipçilerine bir antrenman önerisinde bulundu.

Ezgi Avcı’dan tatilde bikini antrenmanı
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ezgi Avcı, Bodrum tatili sırasında çektiği antrenman videolarını takipçileriyle paylaştı.

25 yaşındaki güzel, Instagram hesabından yayınladığı videolara, "Bodrum’dayken çektigim, 10 dakikalık tatilde bikini antremanını paylaşıyorum sizinle. Evde de yapılabilecek hareketler bunlar bu arada. Aerobik band çok kolay taşındığı için bayılıyorum, gittiğim yere götürüyorum. 3 set 12’şer tekrar yaptım" notunu yazdı.

Ezgi Avcı’dan tatilde bikini antrenmanı

Tuğba Ekinci: Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecekSon şarkısını duyurmak için sosyal medyadan kalça fotoğrafı paylaşan Tuğba Ekinci, son olarak bikinili videosunu yayınladı. Ekinci, ""Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Varsa daha iyisi gösterin” ifadelerini kullandı.
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Cadde Yazarları

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