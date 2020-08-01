MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti'
01.08.2020 - 13:49 |

'Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti'

Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin, Sinan-Ayşe Engin ve Elif Engin kahvaltıda bayramlaştılar. Haziran 2019'da oyuncu Kaan Yıldırım’dan boşanan Ezgi Eyüboğlu (32), bir süredir Oğulcan Engin’le (29) aşk yaşıyor.

'Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti'
ABONE OL

Sinan Engin’in Seda Sayan’dan olan oğlu Oğulcan Engin, yeni yılın ilk günlerinde Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Seda Sayan, güzel oyuncu için “Çok hanım hanımcık ve tatlı” demişti.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, dün sabah Bodrum Maçakızı Otel’deydi; Sinan Engin, Elif Engin ve Ayşe Engin ile bir araya geldiler.

Görenler, “Ezgi kaleyi içten fethetti. Nikah masasına otururlarsa kimse şaşırmasın” yorumunu yaptı.

Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti

    Magazin Haberleri Bülteni (1 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nefise Karatay ailesiyle tatilde

    Nefise Karatay ailesiyle tatilde

    Sıfır makyaj Burcu Özberk

    Sıfır makyaj Burcu Özberk

    Ege: Üçüncü kitabımı yazdım

    Ege: Üçüncü kitabımı yazdım

    Engincan Ural çorap kombininden vazgeçmiyor

    Engincan Ural çorap kombininden vazgeçmiyor

    Sıradaki Haber