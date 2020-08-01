'Ezgi Eyüboğlu kaleyi içten fethetti'

Sinan Engin’in Seda Sayan’dan olan oğlu Oğulcan Engin, yeni yılın ilk günlerinde Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Seda Sayan, güzel oyuncu için “Çok hanım hanımcık ve tatlı” demişti.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, dün sabah Bodrum Maçakızı Otel’deydi; Sinan Engin, Elif Engin ve Ayşe Engin ile bir araya geldiler.

Görenler, “Ezgi kaleyi içten fethetti. Nikah masasına otururlarsa kimse şaşırmasın” yorumunu yaptı.