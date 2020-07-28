Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin alışveriş turunda

Sabahın erken saatlerinde geldikleri AVM’de uzun süre beraber alışveriş yapan Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çifti, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi: Almamız gereken birkaç ürün vardı, onları almaya geldik. Pandemi sürecinden dolayı genelde günün sakin zamanlarında çıkıp ihtiyaçlarımızı gideriyoruz.