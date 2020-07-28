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HaberlerMagazin Haberleri Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin alışveriş turunda
28.07.2020 - 13:29 |

Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin alışveriş turunda

İşletmeci Oğulcan Engin, önceki gün oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.

Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin alışveriş turunda
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Sabahın erken saatlerinde geldikleri AVM’de uzun süre beraber alışveriş yapan Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çifti, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi: Almamız gereken birkaç ürün vardı, onları almaya geldik. Pandemi sürecinden dolayı genelde günün sakin zamanlarında çıkıp ihtiyaçlarımızı gideriyoruz.

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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