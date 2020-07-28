28.07.2020 - 13:29 |
Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin alışveriş turunda
İşletmeci Oğulcan Engin, önceki gün oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.
Sabahın erken saatlerinde geldikleri AVM’de uzun süre beraber alışveriş yapan Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çifti, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi: Almamız gereken birkaç ürün vardı, onları almaya geldik. Pandemi sürecinden dolayı genelde günün sakin zamanlarında çıkıp ihtiyaçlarımızı gideriyoruz.