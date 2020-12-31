Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında? Safiye karakteri ile gönülleri fetheden Ezgi Mola aslen nereli?

Ezgi Mola, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olacak. Son dönemde yaptığı işler ile adından söz ettiren Ezgi Mola son olarak TRT 1 ekranında yayınlanan gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen Masumlar Apartmanı adlı dizide temizlik takıntısı olan annesinin gölgesinde gençliği kararmış bir genç kadın olan Safiye karakterine hayat vermektedir. Alice Müzikali'ndeki rolü ile adından oldukça söz ettiren Ezgi Mola sinema ve TV dizilerinde rol almaktadır.

EZGİ MOLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

EZGİ MOLA FİLM VE DİZİLERİ

Film

Organize İşler Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak

Aydede (2018) - Rabia

Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Arzu

Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim

Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim

Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu

Soğuk (2013) - Boncuk

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Celal ile Ceren (2013) - Ceren

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Dedemin İnsanları (2011) - Fatma

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu

Organize İşler (2005) - Berrak

Dizi

Masumlar Apartmanı (2020) - Safiye Derenoğlu

Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)

Kötü Yol (2012) - Leman Aksular

Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)

Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe

Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın

Sınıf (2008) - Esra

Kolay Gelsin (2008) - Kezo

Senden Başka (2007) - Hayriye

Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003) - Seda

Unutma Beni (2002) - Seda

Karate Can (2000)

Sahne gösterisi

Alice Müzikali (2019-günümüz) / Zorlu PSM

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.

Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT

Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM

Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM

Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM

Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM

Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM

Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM

Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM

Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATT