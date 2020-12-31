Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında? Safiye karakteri ile gönülleri fetheden Ezgi Mola aslen nereli?
Ezgi Mola 31 Aralık Perşembe akşamı TV8 ekranında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide hayat verdiği temizlik hastası bir genç kadına hayat veren Ezgi Mola hayat verdiği karakter ile adından söz ettiriyor. Renkli bir kişiliğe sahip olan Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İşte Ezgi Mola dizi ve filmleri...
Ezgi Mola, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olacak. Son dönemde yaptığı işler ile adından söz ettiren Ezgi Mola son olarak TRT 1 ekranında yayınlanan gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen Masumlar Apartmanı adlı dizide temizlik takıntısı olan annesinin gölgesinde gençliği kararmış bir genç kadın olan Safiye karakterine hayat vermektedir. Alice Müzikali'ndeki rolü ile adından oldukça söz ettiren Ezgi Mola sinema ve TV dizilerinde rol almaktadır.
EZGİ MOLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İstanbul’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.
Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.
2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.
2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.
Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.
EZGİ MOLA FİLM VE DİZİLERİ
Film
Organize İşler Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak
Aydede (2018) - Rabia
Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Arzu
Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim
Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim
Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu
Soğuk (2013) - Boncuk
Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)
Celal ile Ceren (2013) - Ceren
Pazarları Hiç Sevmem (2012)
Dedemin İnsanları (2011) - Fatma
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide
Veda (2010) - Latife Hanım
Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu
Organize İşler (2005) - Berrak
Dizi
Masumlar Apartmanı (2020) - Safiye Derenoğlu
Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)
Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)
Kötü Yol (2012) - Leman Aksular
Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)
Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel
Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe
Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın
Sınıf (2008) - Esra
Kolay Gelsin (2008) - Kezo
Senden Başka (2007) - Hayriye
Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay
Görünmez Adam (2004)
Sevinçli Haller (2004)
Sultan Makamı (2003) - Seda
Unutma Beni (2002) - Seda
Karate Can (2000)
Sahne gösterisi
Alice Müzikali (2019-günümüz) / Zorlu PSM
Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.
Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT
Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM
Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM
Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM
Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM
Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM
Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM
Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM
Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATT