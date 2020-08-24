Fadik Sevin Atasoy, annesiyle tatilde

Tek kişilik müzikali ‘Muse Bir Esin Perisi’ndeki performansıyla, mayıs ayında gerçekleşecek Brighton Festivali’ndeki Newcomer Awards’ta, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday gösterilen Fadik Sevin Atasoy, karantina sonrası tatile çıktı.

Tatil için Ayvalık'ı tercih eden Atasoy, annesi Emel Göksu ile salıncakta verdiği pozu; takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu, paylaşımına "Çocuklar gibi" notunu düştü.

Öte yandan Fadik Sevin Atasoy’un yazdığı ‘Bir Esin Perisi MUSE 90401’, bu kez festival filmi olarak Amerika’ya gidiyor. Tiyatroyu sinemayla birleştiren drama sineması tarzında, İngilizce olarak çekilen projenin yönetmenliğini, oyuncu üstlendi. Yapım biletli olarak online izlenebilecek.