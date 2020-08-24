MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Fadik Sevin Atasoy, annesiyle tatilde
24.08.2020 - 15:31 |

Fadik Sevin Atasoy, annesiyle tatilde

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, yeni sezon öncesi annesi Emel Göksu ile tatile çıktı. Ayvalık’ta tatil yapan anne-kızın eğlenceli anlarına beğeni yağdı.

Fadik Sevin Atasoy, annesiyle tatilde
ABONE OL

Tek kişilik müzikali ‘Muse Bir Esin Perisi’ndeki performansıyla, mayıs ayında gerçekleşecek Brighton Festivali’ndeki Newcomer Awards’ta, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday gösterilen Fadik Sevin Atasoy, karantina sonrası tatile çıktı.

Tatil için Ayvalık'ı tercih eden Atasoy, annesi Emel Göksu ile salıncakta verdiği pozu; takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncu, paylaşımına "Çocuklar gibi" notunu düştü.

Fadik Sevin Atasoy, annesiyle tatilde

Öte yandan Fadik Sevin Atasoy’un yazdığı ‘Bir Esin Perisi MUSE 90401’, bu kez festival filmi olarak Amerika’ya gidiyor. Tiyatroyu sinemayla birleştiren drama sineması tarzında, İngilizce olarak çekilen projenin yönetmenliğini, oyuncu üstlendi. Yapım biletli olarak online izlenebilecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tehlikeli başarı

 

    24 Ağustos Magazin Haberleri Bülteni24 Ağustos Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef Gülşah Suna kimdir? Gülşah Suna kaç yaşında, aslen nereli?

    MasterChef Gülşah Suna kimdir? Gülşah Suna kaç yaşında, aslen nereli?

    MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi

    MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi

    Oyuncu Cansu Tosun'un babaannesi corona virüse yakalandı

    Oyuncu Cansu Tosun'un babaannesi corona virüse yakalandı

    Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Sıradaki Haber