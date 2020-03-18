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18.03.2020 - 07:00 |

Fadik Sevin Atasoy: ‘Gurur duyuyorum’

Fadik Sevin Atasoy, tek kişilik müzikali ‘Muse Bir Esin Perisi’ndeki performansıyla, mayıs ayında gerçekleşecek Brighton Festivali’ndeki Newcomer Awards’ta, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday gösterildi.

Fadik Sevin Atasoy: ‘Gurur duyuyorum’

Fadik Sevin Atasoy, tek kişilik müzikali ‘Muse Bir Esin Perisi’ndeki performansıyla, mayıs ayında gerçekleşecek Brighton Festivali’ndeki Newcomer Awards’ta, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday gösterildi. Atasoy, “Böyle bir organizasyona aday gösterildiğim için gurur duyuyorum” diye konuştu.

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
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