Fahriye Evcen-Burak Özçivit alışveriş turunda

Gazetecilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Özçivit Ailesi, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.

Fahriye Evcen ve kayınvalidesi Ceyhan Hanım alışveriş yaparken muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Burak Özçivit, "Hanımların birkaç eksiği varmış, onun için geldik. Onların tamamlayıp evimize gideceğiz" dedi.

Eşi ve annesinin mağazadan çıkması ile ailesine katılan Özçivit, oğlu Karan'ı kucağına alarak alışveriş turuna devam etti.