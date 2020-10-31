31.10.2020 - 12:50 |
Fahriye Evcen-Burak Özçivit alışveriş turunda
Evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen çiftlerden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. Çiftin alışveriş turuna Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Hanım da eşlik etti.
Gazetecilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Özçivit Ailesi, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.
Fahriye Evcen ve kayınvalidesi Ceyhan Hanım alışveriş yaparken muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Burak Özçivit, "Hanımların birkaç eksiği varmış, onun için geldik. Onların tamamlayıp evimize gideceğiz" dedi.
Eşi ve annesinin mağazadan çıkması ile ailesine katılan Özçivit, oğlu Karan'ı kucağına alarak alışveriş turuna devam etti.