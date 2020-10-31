MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Fahriye Evcen-Burak Özçivit alışveriş turunda
31.10.2020 - 12:50 |

Fahriye Evcen-Burak Özçivit alışveriş turunda

Evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen çiftlerden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. Çiftin alışveriş turuna Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Hanım da eşlik etti.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit alışveriş turunda
ABONE OL

Gazetecilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Özçivit Ailesi, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.

Fahriye Evcen ve kayınvalidesi Ceyhan Hanım alışveriş yaparken muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Burak Özçivit, "Hanımların birkaç eksiği varmış, onun için geldik. Onların tamamlayıp evimize gideceğiz" dedi.

Eşi ve annesinin mağazadan çıkması ile ailesine katılan Özçivit, oğlu Karan'ı kucağına alarak alışveriş turuna devam etti.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit alışveriş turunda

31 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni31 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burcu Şendir her daim şık

Burcu Şendir her daim şık

Celil Nalçakan: Aklımı oynatacağım

Celil Nalçakan: Aklımı oynatacağım

Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadım

Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadım

'İbo Show' için flaş karar! Yayın akışı değişti

'İbo Show' için flaş karar! Yayın akışı değişti

Sıradaki Haber