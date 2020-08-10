Fahriye Evcen ile Burak Özçivit alışverişte

Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde oğulları Karan Özçivit için alışveriş yapan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit , ayak üstü gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı.

'KARAN BÜYÜYOR'

Ünlü çift, oğulları Karan ile ilgili sorulara, "Her geçen gün biraz daha büyüyor. Giysileri artık küçük gelmeye başladı, bizde kısa bir alışveriş yapalım istedik. Herşey gayet yolunda güzel gidiyor. Bu süreçte olabildiğince evde kalıp sosyal mesafeye titizlikle dikkat ediyoruz" şeklinde yanıt verdiler.

Öte yandan fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını uzaktan da olsa kırmayarak geri çevirmeyen çift, mesafeli bir şekilde hayranlarıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.