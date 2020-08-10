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10.08.2020 - 15:55 |

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit alışverişte

Oyuncu çift Fahriye Evcen- Burak Özçivit, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. İkili, oğulları Karan için alışveriş yaptı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit alışverişte
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Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde oğulları Karan Özçivit için alışveriş yapan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit , ayak üstü gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı.

'KARAN BÜYÜYOR'

Ünlü çift, oğulları Karan ile ilgili sorulara, "Her geçen gün biraz daha büyüyor. Giysileri artık küçük gelmeye başladı, bizde kısa bir alışveriş yapalım istedik. Herşey gayet yolunda güzel gidiyor. Bu süreçte olabildiğince evde kalıp sosyal mesafeye titizlikle dikkat ediyoruz" şeklinde yanıt verdiler.

Öte yandan fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını uzaktan da olsa kırmayarak geri çevirmeyen çift, mesafeli bir şekilde hayranlarıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit alışverişte

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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