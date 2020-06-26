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HaberlerMagazin Haberleri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kural bozdu
26.06.2020 - 09:48 |

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kural bozdu

Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in uzun süre sonra evden çıkıp gittikleri aile yemeğinde çekilen bir kare, sosyal medyaya düştü.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kural bozdu
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2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan 13 Nisan 2019’da dünyaya geldi.

KARANTİNA SÜRECİNİN ARDINDAN BİR İLK

Karan dünyaya geldiğinden beri neredeyse evlerinden hiç çıkmayan hatta corona virüs salgınından dolayı evlerine misafir kabul etmeyen çift, kural bozdu. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile gittikleri aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşılaştı.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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