Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kural bozdu

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan 13 Nisan 2019’da dünyaya geldi.

KARANTİNA SÜRECİNİN ARDINDAN BİR İLK

Karan dünyaya geldiğinden beri neredeyse evlerinden hiç çıkmayan hatta corona virüs salgınından dolayı evlerine misafir kabul etmeyen çift, kural bozdu. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile gittikleri aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşılaştı.