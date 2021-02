Fahriye Evcen'in bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yazdan bu yana pek çok proje için teklif alan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilgilenmeyi tercih ederek, bu projeleri elinin tersiyle itmişti. Güneş'in haberine göre; Ünlü oyuncu, dikkat çeken bir karara imza atarak, bir yapım şirketinin teklifini kabul etti.

130 BİN TL!

Gizli tutulan proje için bölüm başı 130 bin TL alacağı öne sürülen Fahriye Evcen'in nasıl bir dizide rol alacağı merak konusu oldu.

EŞİ 325 BİN TL ALIYOR

Evcen'in eşi Burak Özçivit, şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Özçivit'in, bölüm başı 325 bin TL aldığı biliniyor.

"NAZAR KORKUMUZ YOK"

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, oğulları Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortam da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz" diye konuştu.

Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum. Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şeklinde cevap verdi.