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05.04.2020 - 16:52 |

Faik Öztürk prostat ameliyatı oldu

Karantina halleriyle herkesi güldüren Safiye Soyman ile Faik Öztürk çiftinden Öztürk'ün, 12 gün önce ameliyat olduğu ortaya çıktı.

Faik Öztürk prostat ameliyatı oldu

Hürryet'in haberine göre; prostat ameliyatı olan Faik Öztürk'ün hayat arkadaşı Safiye Soyman, Öztürk'ün sağlık durumu için,  “Şu an iyi. Ameliyatı 12 gün önce oldu. Kimseye söyleyemedik. O haliyle kalktı bize neşeli neşeli yemekler, kurabiyeler yapıp temizliğe yardım etti.” dedi.

Faik Öztürk ise “Prostat iyi huylu çıktı. Şimdi patoloji sonucunu bekliyorum” açıklamasını yaptı.

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