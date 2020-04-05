Faik Öztürk prostat ameliyatı oldu

Hürryet'in haberine göre; prostat ameliyatı olan Faik Öztürk'ün hayat arkadaşı Safiye Soyman, Öztürk'ün sağlık durumu için, “Şu an iyi. Ameliyatı 12 gün önce oldu. Kimseye söyleyemedik. O haliyle kalktı bize neşeli neşeli yemekler, kurabiyeler yapıp temizliğe yardım etti.” dedi.

Faik Öztürk ise “Prostat iyi huylu çıktı. Şimdi patoloji sonucunu bekliyorum” açıklamasını yaptı.