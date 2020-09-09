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09.09.2020 - 13:15 |

Faik Öztürk yenilginin acısını tavladan çıkarttı

Sanatçı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, önceki gün Bülent Kaya ile iddialı bir tavla maçı yaptı.

Faik Öztürk yenilginin acısını tavladan çıkarttı
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İki saat süren çekişmeli tavla oyunundan sonra Bülent Kaya'ya yenilen ve iddiayı kaybeden Faik Öztürk, tavlayı koltuğunun altına alıp, tişörtle denize girdi. Meraklı bakışlar arasında kaybettiği tavlayı suda dövdü.

Daha öncede tavlada Kaya'ya yenilen Faik Öztürk, girdikleri iddiaya göre yakın dostunun koleksiyonuna yeni takım elbisesini alacak, seçimi de ünlü sanatçı Seda Sayan yapacak.

Faik Öztürk yenilginin acısını tavladan çıkarttı

9 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni9 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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