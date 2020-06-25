Farah Zeynep Abdullah kimdir, Reynmen ile sevgili mi?

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen beraber görüntülendi. 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ve oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın samimi anları ise sevgili olup olmadıklarını zihinlere getirdi. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE REYNMEN SEVGİLİ Mİ?

Bir parkta tenis oynarken eğlendikleri görülen ikilinin samimi anları dikkat çekti. İkilinin bu halleri ise yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu akıllara getirdi.

Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık bir ilişki sonrası ayrılmıştı.

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı.