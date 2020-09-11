11.09.2020 - 17:41 | | UMUT ÜNVER
Farah Zeynep Abdullah şaştı kaldı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Levent’te bulunan evine girerken görüntülendi.
Görüntülendiğini fark edince hayli şaşıran Farah Zeynep Abdullah, "Evim burada, sonra konuşalım” dedikten sonra gözlerden kayboldu.
Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.