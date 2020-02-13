Fitoterapist Ecz. Elif Kaya, sağlıklı yaşam, beslenme, fitoterapi konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. ‘Dost Mikroplar’ kitabı vesilesiyle konuştuğumuz yazar, eserini de toplum sağlığı açısından farkındalık yaratmak için kaleme aldığını söyledi.

- ‘Dost Mikroplar’ kitabını kaleme almaya nasıl karar verdiniz?

En büyük motivasyonum, medya, sosyal medya, sağlıklı yaşam ve beslenmeyle ilgili bilgi kirliliğine bilimsel kaynaklarla bir netlik getirmek istememdi. Doğruyu yanlışı ayıklamaya çalıştım. Toplum sağlığı açısından önemli bir farkındalık yaratmak istedim. Sağlıklı beslenmenin tek bir doğrusu olmadığını, parmak izi gibi herkesin bağırsaklarında kişiye özel dost mikroplar topluluğuna sahip olduğunu ve beslenmenin, sindirimin kişiye özel bir yaklaşımı gerektirdiğine

dikkat çektim.

- Sağlıklı beslenme günümüzün en popüler konularının başında. En çok nelere dikkat etmeliyiz?

Ağzımıza attığımız şeyin gerçek bir gıda mı yoksa içi kimyasal, GDO, tarım ilacı dolu başka bir şey mi olduğuna dikkat etmeliyiz.

- “Aldığım her eğitimden sonra öğrendiklerimi önce kendi üzerimde denedim” demişsiniz. Bu süreçte neler deneyimlediniz?

Kitabımın ‘Benim hikayem’ kısmında tüm tecrübelerimi yazdım. Özellikle eliminasyon diyetlerini uygularken bilinçli olmazsak ve bu diyetlerin bir sağlık protokolü olduğunu atlayıp çok uzun süre uygularsak bağırsak sistemimizin nasıl etkilenebileceğini anlattım. Mikrobiyota konusunda dünyanın en saygıdeğer bilim insanları beslenme şeklimizi değiştirdikten 2-3 gün sonra mikroplarımızın da değişeceğini söylüyor. Ağzımıza atacağımız her lokma hangi dost/patojen (hastalık yapan) mikrobu besleyip hangisini öldüreceğimiz bir tercih aslında.

- Kitapta bahsettiğiniz GAPS diyeti nedir?

GAPS protokolü ile bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrobu dengelemek, sızdıran bağırsak astarını onarmak ve böylece bağırsak duvarını iyileştirmek amaçlanır. Bu diyette bağırsaklarımızda yaşayan dost mikroplar dengesine kavuşana ve sızdıran bağırsak astarımız onarılana dek sindirimi güç, iltihabı arttırabilecek besinlerden uzaklaşılır. Probiyotik etkili turşular, kefir, yoğurt, kombu çay gibi fermente gıdalarla dost mikroplar desteklenir. Et-kemik suyuna çorbalarla bağırsak astarının ihtiyacı olan gıdası verilir.

Sauerkraut tarifi (Alman usulü ekşi lahana turşusu)

Malzemeler:

-1 kg turşuluk beyaz lahana

-1-2 havuç (isteğe bağlı)

-4-5 adet tane karabiber (isteğe bağlı)

-4-5 defne yaprağı

-3-4 adet ardıç tohumu

-1 yemek kaşığı iyotsuz kaya tuzu

-1 litrelik cam kavanoz

Hazırlanışı:

Çiğ lahanayı ince ince doğrayın. Tuzu ilave edin ve iyice sulanana dek ovun. Havucu rendeleyip ekleyin. Ovmaya devam edin. Karışımı cam bir kavanoza yerleştirmeye başlayın. Malzemeyi yerleştirirken elinizi yumruk yapın ve iyice bastırarak yerleştirmeye özen gösterin. Aralara tohum ve baharatları ekleyin.

Eğer lahananız sulanmadıysa üzerine oda ısısında çok az içme suyu ilave edilebilir. Kavanozun ağzında 2-3 parmak boşluk kalacak kadar tüm malzemeyi doldurun. Üzerine bir ağırlık koyun. Kapağını kapatın. Karanlık ve serin bir ortamda fermantasyona bırakın. İlk üç gün gaz çıkışını sağlamak için kavanozun ağzını açıp kapatın. Yedinci gün tadına bakın. Genellikle 10’uncu gün hazır olur.