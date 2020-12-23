MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Fatih Şef kimdir? Fatih Tutak nereli, kaç yaşında? Fatih Tutak biyografisi
23.12.2020 - 01:01 |

Fatih Şef kimdir? Fatih Tutak nereli, kaç yaşında? Fatih Tutak biyografisi

Fatih Tutak Şef, dünyaca tanınan aşçılar arasında bulunuyor. Sayısız ödülün de sahibi olan Tutak, ilk aşçılık eğitimini bolu'da aldı. Turk Fatih Tutak adlı restoranı açtı ve dünyanın en iyi 20 restoranı listesinde bulundu. İşte, Fatih Tutak hayatı, ödülleri...

Fatih Şef kimdir? Fatih Tutak nereli, kaç yaşında? Fatih Tutak biyografisi
ABONE OL

MasterChef yarışmasına konuk aşçı olarak katılan Fatih Tutak, 2015 yılında Bangkok'ta bir restoranda baş aşçı oldu, ardından Tayland mutfağında profesyonelleşmeye karar verdi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran, 2017 yılında Asia's 50 Best Restaurants listesinde yer aldı.

FATİH TUTAK KİMDİR?

Tutak, 31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İstanbul'da çırak olarak Paul Pairet ile çalıştıktan sonra ilk olarak Çin'in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong’ta ve sonrasında da Singapur'da, Marina Bay Sands'in mutfağında görev aldı. Buradayken şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı. 2015’te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn’da baş aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine[6] girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

Fatih Şef kimdir Fatih Tutak nereli, kaç yaşında Fatih Tutak biyografisi

Annesinin mantısından yola çıkarak bir mantı hazırladı. “From My Mum” adını verdiği bu yemeği ilgi çekti ve The Dining Room of The House of Sathorn’da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sundu. 2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı.

Şevval Şahin'in dansı dikkat çekti2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikiniyle dans ettiği anları paylaştı. Şahin, kısa sürede yoğun ilgi gören videosuna "Benim için Tik Tok yok çocuklar, evde eğleniyorum" notunu düştü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kim? Naci'nin eşini oynayan Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kim? Naci'nin eşini oynayan Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında?

Ömür Şef kimdir? Ömür Akkor nereli, kaç yaşında? Ömür Akkor kitapları...

Ömür Şef kimdir? Ömür Akkor nereli, kaç yaşında? Ömür Akkor kitapları...

EDHO Bahar kimdir? Bahar Sincanlı rolünü oynayan Pelin Akil kaç yaşında, nereli?

EDHO Bahar kimdir? Bahar Sincanlı rolünü oynayan Pelin Akil kaç yaşında, nereli?

Şevval Şahin'in dansı dikkat çekti

Şevval Şahin'in dansı dikkat çekti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet