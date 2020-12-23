Fatih Şef kimdir? Fatih Tutak nereli, kaç yaşında? Fatih Tutak biyografisi

MasterChef yarışmasına konuk aşçı olarak katılan Fatih Tutak, 2015 yılında Bangkok'ta bir restoranda baş aşçı oldu, ardından Tayland mutfağında profesyonelleşmeye karar verdi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran, 2017 yılında Asia's 50 Best Restaurants listesinde yer aldı.

FATİH TUTAK KİMDİR?

Tutak, 31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İstanbul'da çırak olarak Paul Pairet ile çalıştıktan sonra ilk olarak Çin'in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong’ta ve sonrasında da Singapur'da, Marina Bay Sands'in mutfağında görev aldı. Buradayken şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı. 2015’te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn’da baş aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine[6] girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

Annesinin mantısından yola çıkarak bir mantı hazırladı. “From My Mum” adını verdiği bu yemeği ilgi çekti ve The Dining Room of The House of Sathorn’da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sundu. 2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı.