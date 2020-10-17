Fatih Ürek: Çok farklı bir proje ile ekranlarda olacağım

Yeni bir program ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını belirten Fatih Ürek, "Show TV ekranlarında çok farklı, yepyeni bir proje ile yakın zamanda ekranlarda olacağız. Kendim hazırlığını yaptım, sunum ve konsept çalışmaları da tamamen bana ait olacak. Kısaca 'her şeyiyle ben ilgilendim' diyebilirim. Yakın zamandada inşallah ekranlarda olacak" dedi.