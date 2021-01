Fatma Girik: Kendimi eskisi kadar iyi hissetmiyorum

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

Sevenleriniz sizi çok merak ediyor. Sağlık durumunuz nasıl?

İyi değilim. Kendimi eskisi kadar iyi hissetmiyorum. Bacaklarım kötü durumda, birinin yardımı olmadan yürüyemiyorum. Çok oynak bir tansiyonum var. Bir de zaten beyin ameliyatı olmuştum, kafamda shunt takılı. Ameliyat olmasaydım kör olacaktım. Sağlığın gittikten sonra hayatın anlamı yok. Çok güzel yaşadım. Dilerim, herkes hayatı benim gibi yaşasın. Sonuçta yaşım da epeyce ilerledi. Bisiklete binip sek sek oynama çağım geçti ama yine de insan kendini iyi hissetmek istiyor.

Pandemi sürecinden nasıl etkilendiniz?

Her ölenle ben de ölüyorum, her yakınını kaybedenle ben de üzülüyorum. 'Bu nasıl bir çağ?' diye sorguluyorum. Acı çeken insanları gördükçe bir zamanlar yaşadığımız saadetin ne kadar güzel olduğunu daha da iyi anlar olduk. O eski günleri mumla arıyoruz. Dünya berbat durumda. 10 aydan fazladır evden çıkmıyorum, sadece bir kez hastane kontrolüne gitmiştim. Gazete okuyorum, kitap okuyorum, televizyon seyrediyorum. Yaşamak, her şeye rağmen direnmektir.

Aşıya güvenebiliyor musunuz? Türkiye’ye geldiğinde aşı olur musunuz?

Koşa koşa hemen olurum. Aşı üzerinden muhalefet ya da milliyetçilik yapılmaz, yanlış. Hemen gelsin, hemen şimdi vurulurum. Sağlık her şeyden önemli. İnsanlar patır patır ölüyor.

Bugün dünyaya baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz?

Dünya kimsenin seyretmek istemediği bir gerilim filmine dönüştü.