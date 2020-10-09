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09.10.2020 - 09:24 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Fatma Toptaş-Gürkan Topçu'nun nikah tarihi

Oyuncu Fatma Toptaş ile şef sevgilisi Gürkan Topçu'nun nikah tarihi belli oldu.

Fatma Toptaş-Gürkan Topçu'nun nikah tarihi
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Uzun süredir beraber olan Gürkan Topçu-Fatma Toptaş çifti romantik tatillerinde evlilik yolundaki ilk adımlarını geçtiğimiz günlerde atmıştı. İkili mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sevenlerine duyurmuştu. Gürkan Topçu, sevgilisi Fatma Toptaş'a evlenme teklifi etmişti.

Önceki gün araçlarını teslim alan çift, nikah tarihlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Gürkan Topçu, "Nikahımız 2021 Ağustos ayında yapmayı düşünüyoruz. Daha önce yapacaktık ama pandemi araya girdi" dedi. 

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Cadde Yazarları

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