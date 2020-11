Favorisi varmış!

‘DISCO’ ismini verdiği yeni albümüyle müzikseverlerle buluşan Kylie Minogue, kariyeriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. 52 yaşındaki sanatçı, 2001 yılında çıkardığı ‘Can’t Get You Out of My Head’ şarkısının favori parçası olduğunu itiraf etti. “Bu eserle ilgili inanılmaz bir şey vardı” diye konuşan Minogue, “Üzerinden neredeyse 20 yıl geçti ama sanki o çalışma benim için çok şey yaptı. Amerika’da bile hit olmuştu” ifadelerini kullandı.