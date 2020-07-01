FazÄ±l Say'dan esprili paylaÅŸÄ±m

GeÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda Ä°talyaâ€™nÄ±n Milano kentinde dÃ¼nya evine girdiÄŸi Ece DaÄŸÄ±stanâ€™lÄ± ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren FazÄ±l Say, zaman zaman sosyal medya hesabÄ±ndan birlikte geÃ§irdiÄŸi keyifli vakitlere dair paylaÅŸÄ±mlarda bulunuyor.

YaptÄ±ÄŸÄ± esprili paylaÅŸÄ±mlarla dikkat Ã§eken ve beÄŸeni toplayan Say, bu defa son dÃ¶nemin popÃ¼ler telefon uygulamasÄ±nÄ± da kullandÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±ma imza attÄ±.

EÅŸinin yeni imajÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Say, ikinci karede ise telefon programÄ± marifetiyle yapÄ±lan kendisinin kadÄ±n versiyonunu da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.Â