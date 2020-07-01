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01.07.2020 - 09:26 |

FazÄ±l Say'dan esprili paylaÅŸÄ±m

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ piyanist FazÄ±l Say, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla esprili yÃ¶nÃ¼nÃ¼ ortaya koydu.

FazÄ±l Say'dan esprili paylaÅŸÄ±m
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GeÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda Ä°talyaâ€™nÄ±n Milano kentinde dÃ¼nya evine girdiÄŸi Ece DaÄŸÄ±stanâ€™lÄ± ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren FazÄ±l Say, zaman zaman sosyal medya hesabÄ±ndan birlikte geÃ§irdiÄŸi keyifli vakitlere dair paylaÅŸÄ±mlarda bulunuyor.

YaptÄ±ÄŸÄ± esprili paylaÅŸÄ±mlarla dikkat Ã§eken ve beÄŸeni toplayan Say, bu defa son dÃ¶nemin popÃ¼ler telefon uygulamasÄ±nÄ± da kullandÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±ma imza attÄ±.

EÅŸinin yeni imajÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Say, ikinci karede ise telefon programÄ± marifetiyle yapÄ±lan kendisinin kadÄ±n versiyonunu da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.Â

FazÄ±l Saydan esprili paylaÅŸÄ±m

Magazin Haberleri Bülteni (1 Temmuz 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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