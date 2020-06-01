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01.06.2020 - 12:34 |

Fedon: Denize düştüm!

Adı Bodrum ile özdeşleşen Fedon, geçtiğimiz gün Torba'ya gitti. Fedon, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Denize düştüm ve yaz sezonu başlamıştır" dedi.

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Bodrum deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Fedon, bu yıl corona virüs nedeniyle Torba'ya gidememişti. Özel izinle soluğu Bodrum'da alan 73 yaşındaki şarkıcı, buradan paylaşım yaptı. Denize balıklama atlayan Fedon, "Bu sene de Allah nasip etti, düştüm yine" yorumunda bulundu. 

 

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
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Cadde Yazarları

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