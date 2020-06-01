Fedon: Denize düştüm!

Bodrum deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Fedon, bu yıl corona virüs nedeniyle Torba'ya gidememişti. Özel izinle soluğu Bodrum'da alan 73 yaşındaki şarkıcı, buradan paylaşım yaptı. Denize balıklama atlayan Fedon, "Bu sene de Allah nasip etti, düştüm yine" yorumunda bulundu.