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02.02.2021 - 13:03 |

Fenomenler Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay olay çıkardı!

Üç sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay, gittikleri AVM’de maskesiz çekim yaptı. Uyarıları dikkate almayan İzgi, Aycan ve Bay, güvenlikle tartışınca olay arbedeye dönüştü.

Fenomenler Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay olay çıkardı!
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Sosyal medyada çektikleri içeriklerle ünlenen Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'ye gitti.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; üç arkadaş, burada sosyal medya platformları için video çekmeye başladı. AVM'nin güvenlik görevlisi, üçlüyü maskelerini takmaları konusunda uyardı. Çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye ardından da kavgaya dönüştü.

Kavga sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık, AVM'de bulunan kameraların incelenmesine karar verdi. Görüntülerde Oğuz Bay'ın el, kol hareketleri yaparak güvenlik görevlisini ittiği, çevredekilerin onu sakinleştirmeye çalıştığı, güvenlik görevlisinin de Oğuz Bay'ı etkisiz hale getirmek için elleriyle kafasını sıkıştırdığı tespit edildi.

Savcılık, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar için dava açma kararı aldı.

    Magazin Haberleri Bülteni (2 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

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