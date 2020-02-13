Ferat Üngür ve Seda Sayan düet yaptı

‘O Ses Türkiye 2019’un şampiyonu Ferat Üngür, yarışmanın ardından müzik çalışmalarına hiç ara vermeden devam etti. Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok müzik çalışması yapan Ferat Üngür, yurt içi konserlerine ara vermeden devam ediyor.

'O Ses Türkiye'nin “Yıldızlar Gecesi” isimli özel bölümünde, yarışmaya yıllar içinde damga vuran isimler sahne almış ve Ferat Üngür, dokunaklı sesiyle gecede şampiyonluğu elde etmişti. Böyle sanatçı “Şampiyonların Şampiyonu” olarak da yarışmanın tarihine geçti.