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13.02.2020 - 10:04 |

Ferat Üngür ve Seda Sayan düet yaptı

Ferat Üngür ve Seda Sayan, güzel şarkıcının 90’lardaki popüler şarkılarından ‘Gerçekçi Ol’u yeniden yorumladılar. ‘Gerçekçi Ol’ 14 Şubat Cuma günü dinleyicilerle buluşacak.

Ferat Üngür ve Seda Sayan düet yaptı

O Ses Türkiye 2019’un şampiyonu Ferat Üngür, yarışmanın ardından müzik çalışmalarına hiç ara vermeden devam etti. Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok müzik çalışması yapan Ferat Üngür, yurt içi konserlerine ara vermeden devam ediyor. 

'O Ses Türkiye'nin “Yıldızlar Gecesi” isimli özel bölümünde, yarışmaya yıllar içinde damga vuran isimler sahne almış ve Ferat Üngür, dokunaklı sesiyle gecede şampiyonluğu elde etmişti. Böyle sanatçı “Şampiyonların Şampiyonu” olarak da yarışmanın tarihine geçti.

13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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