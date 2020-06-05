Ferhan Şensoy 'sosyal mesafe'yi hiçe saydı!

Habertürk'te yer alan habere göre; Müjgan Ferhan Şensoy, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir kadın arkadaşı ile kafede oturup kahve içen Şensoy, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Oturduğu masada maske takmayan 31 yaşındaki Ferhan Şensoy, aldığı kilolarla dikkat çekti.