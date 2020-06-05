05.06.2020 - 11:54 |
Ferhan Şensoy 'sosyal mesafe'yi hiçe saydı!
Müjgan Ferhan Şensoy, önceki gün Cihangir'deki bir kafede arkadaşı ile birlikte otururken görüntülendi. Maske takmayan Şensoy'un sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı görüldü.
Habertürk'te yer alan habere göre; Müjgan Ferhan Şensoy, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir kadın arkadaşı ile kafede oturup kahve içen Şensoy, sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Oturduğu masada maske takmayan 31 yaşındaki Ferhan Şensoy, aldığı kilolarla dikkat çekti.