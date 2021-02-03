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03.02.2021 - 19:13 |

Feride filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Feride filmi nerede çekildi?

Feride, bir tipleme filmidir. TV'de ilk kez ekrana gelecek yapım, sinema salonlarında da ilgiyle izlenmişti. 2019 yapımı ve 2020 yılında vizyona giren Feride nerede çekildi? İşte, Feride filmi oyuncu kadrosu...

Feride filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Feride filmi nerede çekildi?
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Beyazperdede başarılı şekilde izleyici karşısına çıkan Feride filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmin yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu, Zeynep Çamcı ikilisi üstlenirken, senaryosu yine Zeynep Çamcı'ya ait. Öte yandan Çamcı, filmin başrol oyuncusu olarak seyirci karşısına çıkıyor. 

FERİDE FİLMİ KONUSU

Genç bir kadın olan Feride, yer altındaki bir dikim atölyesinde terzilik yapmaktadır. Çakma kahraman kıyafetleri diken Feride’nin hayatı, bir gün patronu ile iddiaya girmesi ile bambaşka bir hal alır. Patronu Çetin’e baş kaldıran ve bunun sonucu patronu ile büyük bir iddiaya giren Feride, kendisini bir anda moda devlerine kafa tutan eğlenceli bir yolculuğun içinde bulur.

FERİDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

24 Ocak 2020 tarihinde komedi türünde vizyona giren Feride filmi, İstanbul’ da çekilmektedir. Filmin senaryosuna uygun olması için özellikle seçilen ana nokta ise yine İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Yedikule’dir.

FERİDE OYUNCULARI

Zeynep Çamcı
Ersin Korkut
Barış Yıldız
Anıl Tetik
Osman Akça
Ceren Taşçı
Ali Barkın
Aycan Koptur
Fırat Sobutay

 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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