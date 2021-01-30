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30.01.2021 - 14:46 | | MESUT YILMAZ

Feride Hilal AkÄ±n: Sevgilimden ayrÄ±ldÄ±m

ÅžarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra oyunculuk performansÄ±yla dikkatleri Ã§eken Feride Hilal AkÄ±n, Ã¶nceki NiÅŸantaÅŸÄ±'nda objektiflere yansÄ±dÄ±.

Feride Hilal AkÄ±n: Sevgilimden ayrÄ±ldÄ±m
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Daha Ã¶nceki turuncu olan ÅŸaÃ§larÄ±nÄ± pembe bir tona Ã§eviren Feride Hilal AkÄ±n, yeni bir projenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine gittiÄŸini sÃ¶yledi.

BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n Ä±srarÄ± Ã¼zerine maskesiz poz veren 24 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, "Ã‡ok gÃ¼zel bir ÅŸarkÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeyiz. SÃ¶zlerini AÅŸkÄ±m KapÄ±ÅŸmak yazdÄ±. Herkes bayÄ±lacak" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Feride Hilal AkÄ±n: Sevgilimden ayrÄ±ldÄ±m

"BAYBARS'LA AYRILDIK"
GeÃ§tiÄŸimiz aylarda sevgilisi ilk kez gÃ¶rÃ¼len Feride Hilal AkÄ±n, "AÅŸk hayatÄ±nÄ±z nasÄ±l gidiyor?" sorusuna, "Åžu an hayatÄ±mda kimse yok. Baybars'la ayrÄ±ldÄ±k, bu konu hakkÄ±nda daha fazla konuÅŸmak istemiyorum" cevabÄ±nÄ± verdi.Â

Feride Hilal AkÄ±n: Sevgilimden ayrÄ±ldÄ±m

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