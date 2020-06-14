14.06.2020 - 15:23 |
Feridun Düzağaç’tan kızına duygusal kutlama
Şarkıcı Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından kızı Tuya'nın doğum gününü kutladı. Kızıyla fotoğraflarını yayınlayan Düzağaç, bu pozlara duygusal bir not düştü.
Sosyal medya hesabından kızıyla sık sık paylaşım yapan Feridun Düzağaç, bu kez Tuya'nın doğum gününü kutladı. Baba-kız çekilmiş karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Düzağaç, kızına olan hislerini ise şu satırlarla anlattı:
“Canım kızım. Bugüne değil ömrüme kattığın her şey için… bulamadığım o sihirli kelimesin. ‘Babam' yazdığın anda içimde kopan fırtınayı tarif edebildiğimde , işte o an bir şair olacağım. Canım Tuya…”