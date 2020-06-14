Feridun Düzağaç’tan kızına duygusal kutlama

Sosyal medya hesabından kızıyla sık sık paylaşım yapan Feridun Düzağaç, bu kez Tuya'nın doğum gününü kutladı. Baba-kız çekilmiş karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Düzağaç, kızına olan hislerini ise şu satırlarla anlattı:

“Canım kızım. Bugüne değil ömrüme kattığın her şey için… bulamadığım o sihirli kelimesin. ‘Babam' yazdığın anda içimde kopan fırtınayı tarif edebildiğimde , işte o an bir şair olacağım. Canım Tuya…”