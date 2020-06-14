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14.06.2020 - 15:23 |

Feridun Düzağaç’tan kızına duygusal kutlama

Şarkıcı Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından kızı Tuya'nın doğum gününü kutladı. Kızıyla fotoğraflarını yayınlayan Düzağaç, bu pozlara duygusal bir not düştü.

Feridun Düzağaç’tan kızına duygusal kutlama
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Sosyal medya hesabından kızıyla sık sık paylaşım yapan Feridun Düzağaç, bu kez Tuya'nın doğum gününü kutladı. Baba-kız çekilmiş karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Düzağaç, kızına olan hislerini ise şu satırlarla anlattı:

“Canım kızım. Bugüne değil ömrüme kattığın her şey için… bulamadığım o sihirli kelimesin. ‘Babam' yazdığın anda içimde kopan fırtınayı tarif edebildiğimde , işte o an bir şair olacağım. Canım Tuya…”

Ediz Hun takipçilerini uyardı79 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.
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Cadde Yazarları

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