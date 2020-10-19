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19.10.2020 - 07:00 |

Festival yolculuğu sürüyor

Gürberk Polat, Serkan Keskin ve Sitare Akbaş’ın başrolünü paylaştığı ‘Ben Bir Denizim’ filmi, festival yolculuğuna devam ediyor.

Festival yolculuğu sürüyor
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Gürberk Polat, Serkan Keskin ve Sitare Akbaş’ın başrolünü paylaştığı ‘Ben Bir Denizim’ filmi, festival yolculuğuna devam ediyor. Umut Evirgen’in ilk uzun metrajlı projesi, kasım ayında Almanya’da düzenlenecek 31st Film Festival Cottbus Gençlik Filmleri Yarışması’nda (Youth Film Competition) olacak. Yapım ayrıca, Rhode Island Film Festival ve Edmonton Film Festivali’nden de davet aldı.

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