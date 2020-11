Fettah Can kimdir, kaç yaşında? Fettah Can biyografisi

Fettah Can kimdir sorusu sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. 12 Ekim 1975 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde dünyaya gelen Fettah Can aslen Arnavut kökenlidir. Müziğe küçük yaşlarda babasının desteği ile başlayan Fettah Can'ın çocukluk yılları İnegöl'de geçti. Çocukluk yıllarında İnegöl Köftecisi'nde çalıştığını söyleyen Fettah Can günde 20 kg soğan doğradığım için o mesleği bıraktım açıklamasında bulunuyor. İşte Fettah Can hakkında merak edilenler...

FETTAH CAN KİMDİR?

Fettah Can 12 Ekim 1975 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde dünyaya geldi. Arnavut kökenlidir. Çocukluğu İnegöl'de geçti. Müziğe bıçak imalatı yapan babasının yönlendirmesiyle başladı. Fettah Can o yıllarda gelecekteki mesleğiyle ilgili hayaller kurmadığını söylüyor: “Ben o yaşlarda şarkı söylemekten bile utanırdım. Ama babamın isteği üzerine, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başladım. Bir yandan da ut ve gitar çaldım. Şarkı yazma isteğim de çoktu. Ve o yıllarda söz yazıp besteler yaptım. Bir yandan da dışarıdan liseyi bitirdim ama üniversiteye gitmedim. Kendimi müzik dersleriyle eğittim. Barlarda şarkı söyleyip hayatımı kazandım."

Müzik alanında daha etkili işler yapabilmek adına İstanbul'a yerleşen Fettah Can, ilk olarak Emel Müftüoğlu'na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getirdi. Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile birlikte Hande Yener'in 2002 yılında yayınlanan Sen Yoluna... Ben Yoluma... isimli albümüne 11 şarkı birden yazdılar. Bu Albümün başarısının ardından Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başladı.

Gülben Ergen'in kendi ismini taşıyan 2006 tarihli albümünde söz ve müziği Fettah Can ve Alper Narman'a ait olan Yalnızlık şarkısında geri vokal yapması kendi albümünü çıkarması konusunda Fettah Can'ı düşündürmeye başladı. Bunu da "Ben iyi şarkı söyleyen bir adamım. Sahnede olmayı da çok seviyorum. Yıllardır şarkı yazıyorum. Söylemek keyifli olacak diye düşündüm. Gülben Ergen’e verdiğim ‘Yalnızlık’ şarkısında sesimi kullanmaları bu kararımda etkili oldu. Ergen, Açıkhava konserinde beni sahneyi çağırdı. Şarkıyı söyledik, insanlar yine dinlemek istedi. Oradaki o olumlu tepki beni kamçıladı. Sesimi beğeniyorum ve kimseyi bu sesten mahrum bırakmak istemedim." sözleriyle dile getirmiştir.

Fettah Can 2010 yılının Temmuz ayında Hazine isimli ilk albümünü çıkardı. Albümden ilk klipler Hazine ve Kahpe Diller isimli şarkılara çekildi. Albüm listelerde üst sıralara yükseldi.

Fettah Can, 2010 yılında ünlü Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis'in Ta Isia Anapoda albümüne üç bestesini verdi. Albüm Yunanistan müzik listelerinde üst sıralara çıkmış, albüm bu şarkılarla Yunanistan'da Platin Plak Ödülü'ne layık görüldü.

2011 yılının Mayıs ayında Sana Affetmek Yakışır isimli teklisini çıkaran Fettah Can, Kasım 2011'de Boş Bardak isimli teklisini piyasaya sürdü.

19 Mart 2012'de Aklımda Kalanlar albümü ile müzik piyasasındaki kariyerine devam etti. Bu albüm özellikle daha önce Işın Karaca'nın seslendirdiği "Mandalinalar" şarkısı ile beğeni kazandı.