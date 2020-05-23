Fettah Can: Müzik hiçbir zaman susmaz

Fettah Can’la Ramazan Bayramı vesilesiyle konuştuk. Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği ‘Evde Bayram Konserleri’ kapsamında Mimar Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşen konseri için sanatçı, “Şahane bir konsept hazırlanmış, dinleyicimizle buluşacağımız için heyecanlıyız” diyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle müzik sektörünün tarihin en zor zamanlarından birini yaşadığını söyleyen Can’la, karantina günlerini, ‘yeni normal’in hayatımıza neler getireceğini, Cansu Kurtçu ve çocuklarıyla mutlu aile hayatlarını konuştuk.

- Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği ‘Evde Bayram Konserleri’ kapsamında bayramın ikinci günü dinleyicilerle buluşacaksınız. Sizin için de farklı bir deneyim olacak, neler hissediyorsunuz?

İlk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu güzel projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederek başlamak isterim. Projeye gelirsek... Şahane bir konsept hazırlanmış, dinleyicimizle buluşacağımız için heyecanlıyız ve gayet iyi hissediyoruz.

- Konserler, Türkiye’nin tarihi noktalarında gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı’nın projesini nasıl buldunuz?

Çok iyi düşünülmüş, ülkemizin en kıymetli tarihi eserlerinde ve coğrafyalarında yapılıyor olması hepimizin adına çok güzel. Biz de İstanbul Boğazı’nın en güzel yerlerinden birinde, Mimar Sinan Üniversitesi’nin denize sıfır bahçesinden şarkılarımızı dinleteceğiz.

- Bu yaşananlar müziği, eğlence sektörünü nasıl etkileyecek sizce?

Müzik hiçbir zaman susmaz, kendini ulaştırmak için farklı yolları mutlaka bulur. Müzik sektörüne gelirsek... Benim bildiğim, tarihin en zor zamanlarından birini yaşıyor ama bu da daha önce yaşanan birçok zorluk gibi zamanla atlatılacaktır. Hep birlikte düşeni ayağa kaldıracağız, başka çaremiz yok!

- En çok şarkı yazan müzisyenlerin başındasınız, ‘Süreç uzar, eskisi gibi mesleğimi yapamam’ gibi endişeleriniz var mı?

Sürecin uzaması muhakkak bir gerginliğe yol açıyor ama hep dediğim gibi bu bahşedilmiş bir hediye... Bizle yaşamaya devam ettiği sürece, üretmeye, yazmaya ve söylemeye devam ederiz. Yeter ki o bizi bırakmasın...

- Kaç gündür karantinadasınız?

Saymadım ama tahmini üç aydır evimizdeyiz.

- Bu süreci nasıl geçirdiniz?

Evimizde çocuklarımızla çokça vakit geçirerek, birbirimize sımsıkı sarılıp, her şeyin düzeleceğine inancımızı pekiştirmeye gayret ederek... Salgına dair haberleri, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın açıklamalarını takip ederek günler geçiyor, kalan zamanda da müzik yapmaya çalışıyoruz.

- Bu yaşananlardan sonra neleri özlediniz, nelerin kıymetini anladınız?

Özlediklerimiz ve kıymetini anladıklarımız saymakla bitmez gerçekten...

- Salgın bittikten sonra ilk ne yapacaksınız?

Göremediğimiz tüm kıymetli büyüklerimizi ziyaret edip, ailece denizlere açılan uzun yolculuklar yapmak istiyoruz.

- Sizce bundan sonra ‘yeni normal’ hayatımıza neler getirecek?

Şüphecilik artacak, her gördüğümüz insan için ‘Acaba hastalık var mıdır?’ sorusu uzunca bir dönem bizle yaşayacak. Bizler de kurallar neyi gerektiriyorsa riayet etmeye çalışacağız. Sosyal mesafe yeni normalimiz şimdilik...

‘Cansu ile konuya hakim iki romantiğiz’

- Birçok aşk şarkısında imzanız var. Özel hayatta romantik bir çift misiniz?

Evet, ikimiz de bu duyguları yazan bireyler olarak konuya hakim iki romantiğiz (gülüyor).

- Aynı evde iki müzisyenin yaşaması nasıl?

Bence çok güzel... Tıkanmak ve tükenmek gibi durumlarla asla karşılaşmıyoruz. Birbirimize her duyguyu ayna tutar gibi yansıtıyoruz, şanslıyım gerçekten.

- İkizlerin de müzikle ilgilenmesini ister misiniz? Şarkılarınızı dinlediklerinde nasıl tepkiler veriyorlar?

Çocuklarımız çok küçük şimdilik, her şey oyun üzerine kurgulanıyor ama ileride hangi alana yönelirlerse hep yanlarında ve destekçisi olacağız anne-baba olarak... Bu arada şarkılarımızı dinlerken hemen tanıyorlar, ‘Anne söylüyor, baba söylüyor’u bir yıldır duyuyoruz. İkisinin de müzik kulağı çok iyi.

- Mutfakla aranız nasıl? Eşinize bu anlamda destek oluyor musunuz?

Mutfakla aram fena değildir, elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum.

- Söz ve müziği Cansu Kurtçu’ya ait ‘Alâ’ şarkısına tepkiler nasıldı?

Ben şarkıyı çok beğenmiştim, proje olarak da çok güzel bir iş çıktı. Başka biri bu kadar insanı bir araya getirebilir miydi bilmiyorum, emeği çok büyük. Bu yaz her yerde duyarız, benden söylemesi!

- Şarkıcıların bol bol yaptığı canlı bağlantılar, sosyal medya konserleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Yeni normal bu oldu ama zamanla eski formuna kavuşacaktır. Dinleyici karşısında yapacağımız konserleri sabırsızlıkla bekliyoruz.

- Siz bu süreçte yeni projelere imza attınız mı?

Yarım kalan işleri tamamlamaya çalışıyoruz, ayrıca yeni projelerimiz için de çalışıyoruz.

‘Bu bayram çok garip hissediyorum’

- Her zamankinden çok farklı bir bayram yaşayacağız, bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Allah nice bayramlara kavuştursun ama böylesine değil, çok garip hissediyorum. Uzaktan bayramlaşacağız tüm sevdiklerimizle...

- Bayramlar sizin için ne ifade ediyor?

Dini ve milli bayramlarımız çocukluğumuzdan beri hep kıymetli olmuştur. Daha nicelerini yaşamak dileğiyle... Herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim.