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17.11.2020 - 17:43 |

Feyza Civelek, 'Sol Yanım' için 20 kilo verdi

Oyuncu Feyza Civelek, son projesi 'Sol Yanım' için bambaşka bir görüntüye kavuştu. 2,5 ay boyunca Şeyda Coşkun ile çalışan Civelek, 78 kilodan 58 kiloya düştü.

Feyza Civelek, 'Sol Yanım' için 20 kilo verdi
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42 bedenden 34 bedene inen Feyza Civelek, tüm gardrobunu da yeniledi. Civelek, sebze- protein ağırlıklı beslendiği ve günde 1,5 saat yürüyerek 20 kilo verdiğini söyledi.

"KENDİMİ YENİLEDİM"
Daha önce Harvard University New York Film Academy ve New York/ New York Film Academy'de aldığı eğitimlerin ardından oyuncu koçları Ümit Çırak ve Merve Taşkan ile çalışan Civelek, Star TV'de yayınlanacak 'Sol Yanım' dizisinde 'Nazlım' karakterine hayat verecek.

25 yaşındaki oyuncu, "Bu role çok uzun zamandır çalışıyorum ve onun içindeki çalkantıları çok içselleştirdim. Yepyeni bir tarzla izleyicilerle buluşacağım. Yıllardır hiç kimse için imajımı değiştirmedim, kilo vermedim ama bu proje için kendimi yeniledim ve 20 kilo verdim" şeklinde konuştu.

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