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05.06.2020 - 10:02 |

Fikret Kuşkan’ın itirazı reddedildi!

Oyuncu Bahar Kerimoğlu’nun, kendisine hakaret ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 3 aylık tedbir kararı aldırdığı eski eşi Fikret Kuşkan karara itiraz etti. Kuşkan, itiraz dilekçesinde, "yeniden evlenip bir bebeği olduktan sonra eski eşinin hırçınlaştığını" belirtti.

Fikret Kuşkan’ın itirazı reddedildi!
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Ünlü oyuncunun avukatı, itiraz dilekçesinde, “Bahar Kerimoğlu, açtığı davalar ile Fikret Kuşkan’ı huzursuz etmeye çalışmaktadır. Kerimoğlu, Kuşkan’a ‘Çocuğuna karşı sorumluluklarını adam gibi üstlen, komplekslerinden sıyrıl yoksa onu tatillerde bile zor görürsün’ diyerek tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre; mahkeme, tedbir kararının usulüne uygun olarak verildiği ve yasaya aykırı bir durumun olmaması nedeniyle oyuncunun itirazını reddetti.

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Cadde Yazarları

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