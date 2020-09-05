Filiz Küçükköse: Alp ile dostça ayrıldık

Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Alp Güler ile iki yıllık ilişkisini noktalayan Hazal Filiz Küçükköse, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güzel oyuncu, "Alp ile dostça ayrıldık, bir yerlerde karşılaşırsak tabii ki selam veririm" şeklinde konuştu.

Şu an için henüz anlaşmış olduğu bir projenin olmadığını dile getiren Küçükköse, "İçime sinen bir proje olması lazım. Şimdilik gelen teklifleri değerlendirme aşamasındayım" dedi.