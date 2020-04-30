Firardayız filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Firardayız filmi ne zaman, nerede çekildi?

FİRARDAYIZ KONUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?



Firardayız, hapishaneden kaçan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Ekrem, Salim ve Nuri’nin hapisten çıkmalarına kısa bir süre kalmıştır. İçerde kendileri için “Baba” figürü olan Piri Babanın zor duruma düştüğünü öğrenirler ve bir an önce hapisten çıkmak için kaçış planı yaparlar. Yaptıkları fantastik planları uygulamaya sokarak hayatlarını daha da karmaşık hale getiren grup, bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler diğer tarafta ise Burcu adındaki kadın bir mafya ile baş etmek zorunda kalacaktır.



FİRARDAYIZ OYUNCULARI KİMLER?

Çetin Altay

Burak Satıbol

Ferit Aktuğ

Burcu Binici

Mehmet Özgür

Lemi Filozof

Melisa Şalgam