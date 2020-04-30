30.04.2020 - 23:04 |
Firardayız filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Firardayız filmi ne zaman, nerede çekildi?
Merakla beklenen Firardayız filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan ve 2017 yılında gösterime giren Firardayız filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Firardayız filminin çekildiği yer ve zaman ile ilgili ayrıntılar...
FİRARDAYIZ KONUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Firardayız, hapishaneden kaçan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Ekrem, Salim ve Nuri’nin hapisten çıkmalarına kısa bir süre kalmıştır. İçerde kendileri için “Baba” figürü olan Piri Babanın zor duruma düştüğünü öğrenirler ve bir an önce hapisten çıkmak için kaçış planı yaparlar. Yaptıkları fantastik planları uygulamaya sokarak hayatlarını daha da karmaşık hale getiren grup, bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler diğer tarafta ise Burcu adındaki kadın bir mafya ile baş etmek zorunda kalacaktır.
FİRARDAYIZ OYUNCULARI KİMLER?
Çetin Altay
Burak Satıbol
Ferit Aktuğ
Burcu Binici
Mehmet Özgür
Lemi Filozof
Melisa Şalgam