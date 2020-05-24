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HaberlerMagazin Haberleri Fırat Çelik yeğeniyle bayram dansı yaptı!
24.05.2020 - 09:43 |

Fırat Çelik yeğeniyle bayram dansı yaptı!

Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, corona virüs salgını sebebiyle evde vakit geçirdiği anlarda yeğeni ile beraber yaptığı danslarla kendine hayran bırakıyor. Çelik, son olarak hesabından paylaştığı dans üzerinden takipçilerinin bayramını kutladı.

Fırat Çelik yeğeniyle bayram dansı yaptı!
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Ev karantinası günlerinde ünlü isimler genellikle sosyal medya üzerinden sohbet programları yapmayı tercih ederken hayatını Fransa’da sürdüren oyuncu Fırat Çelik çok farklı bir yönünü ortaya koydu.

Yeğeniyle birlikte çektiği dans videolarını sosyal medyadan paylaşan Çelik, sergilediği figürlerle kısa sürede çok beğenildi ve kendisinden söz ettirmeye başladı.Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı son dans videosu üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

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