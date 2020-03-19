Fırat Tanış'ın esprili cevapları takipçilerini güldürdü

Corona virüs nedeniyle sosyal ortamlara girmeyen ünlüler, hayranlarıyla iletişim kurmak için Instagram'ı kullanıyor. Bu isimlerden biri olan Fırat Tanış da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncunun verdiği cevaplar ise oldukça komikti.

İşte o sorular ve Tanış'ın verdiği cevaplar:



