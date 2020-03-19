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19.03.2020 - 11:33 |

Fırat Tanış'ın esprili cevapları takipçilerini güldürdü

Oyuncu Fırat Tanış, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tanış, gelen sorulara verdiği esprili cevaplarla herkesi güldürdü.

Fırat Tanış'ın esprili cevapları takipçilerini güldürdü

Corona virüs nedeniyle sosyal ortamlara girmeyen ünlüler, hayranlarıyla iletişim kurmak için Instagram'ı kullanıyor. Bu isimlerden biri olan Fırat Tanış da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncunun verdiği cevaplar ise oldukça komikti.

İşte o sorular ve Tanış'ın verdiği cevaplar:

Fırat Tanışın esprili cevapları takipçilerini güldürdü

Fırat Tanışın esprili cevapları takipçilerini güldürdü

Fırat Tanışın esprili cevapları takipçilerini güldürdü

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Cadde Yazarları

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