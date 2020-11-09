Fırıncının Karısı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Fırıncının Karısı filmi kaç yılında çekildi?

Fırıncının Karısı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un yer aldığı Fırıncının Karısı filminde Ferdane, kocası Mustafa'nın kıskanç tavırlarının bir anda son bulması ve farklı bir kişiliğe bürünmesinin ardından şüphelenmeye başlar. Yaşadığı bu durumun ardından kardeşi ile birlikte kocasını takip etmeye başlayan Ferdane çok geç olsa da olayın sırrını çözmeyi başaracaktır. İşte Fırıncının Karısı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

FIRINCININ KARISI FİLMİ KONUSU

Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir.

Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdana, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü “Vahdi Dede”nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

FIRINCININ KARISI FİLMİ OYUNCULARI

Alper Kul

Büşra Pekin

Korhan Herduran

Seda Türkmen

Ferdi Sancar

Beyti Engin

Ayça Koptur

FIRINCININ KARISI FİLMİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

Fırıncının Karısı filmi 17 Eylül 2019 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen filmde Alper Kul ve Büşra Pekin gibi isimler yer alıyor.