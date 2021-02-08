Fırıncının Karısı konusu nedir, oyuncuları kim? Fırıncının Karısı filmi nerede çekildi?

Yerli film Fırıncının Karısı 2019 yılında vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlendi ve başrollerde de Alper Kul, Büşra Pekin, Korhan Herduran yer alıyor. Komedi filmi Fırıncının Karısı çekim yeri ve konusu merak ediliyor. İşte, Fırıncının Karısı filmi detayları...

FIRINCININ KARISI KONUSU NEDİR?

Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdana, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü “Vahdi Dede”nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

FIRINCININ KARISI FİLMİ OYUNCULARI

Sevilen yerli komedi filminin oyuncuları sorgulanıyor. Oyuncu kadrosunda; Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur yer alıyor.

FIRINCININ KARISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Başarılı film, Sarıyer Üsküdar gibi bölgelerde çekildi. Filmde hikayenin Çankırı'da geçtiği havası verilmek istemiş.