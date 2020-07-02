02.07.2020 - 20:08 |
Fırtınanın İçinde filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Fırtınanın İçinde ne zaman, kaç yılında çekildi?
Dünyaca ünlü aktör Richard Armitage'in başrolünde oynadığı Fırtınanın İçinde filmi, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilimkurgu-Aksiyon türünde olan ve 2017 yılında gösterime giren filmin yönetmeni ise Dean Delvin. İşte filmin konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...
FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİ KONUSU NEDİR
Silverton kasabası, günün birinde aniden beliren düzensiz ve ölümcül hortumların etkisi altında kalır. Tüm şehir ani değişimler gösteren, ölümcül siklonların etkisindeyken, profesyonel fırtına takipçileri daha da kötüsünün geldiğini öngörmektedirler. Tüm halk korunaklara sığınmaya çalışırken, bir takım amatör kameramanlar, hortum bilicileri ve macera severler ise hortuma yaklaşılabilecek en yakın yere gidip olayı görüntüleme peşine düşerler.
FIRTINANIN İÇİNDE OYUNCU KADROSU
Richard Armitage – Gary
Sarah Wayne Callies – Allison
Matt Walsh – Pete Max
Deacon – Donnie
Nathan Kress – Trey