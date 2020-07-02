MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Fırtınanın İçinde filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Fırtınanın İçinde ne zaman, kaç yılında çekildi?
02.07.2020 - 20:08 |

Fırtınanın İçinde filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Fırtınanın İçinde ne zaman, kaç yılında çekildi?

Dünyaca ünlü aktör Richard Armitage'in başrolünde oynadığı Fırtınanın İçinde filmi, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilimkurgu-Aksiyon türünde olan ve 2017 yılında gösterime giren filmin yönetmeni ise Dean Delvin. İşte filmin konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...

Fırtınanın İçinde filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Fırtınanın İçinde ne zaman, kaç yılında çekildi?
ABONE OL

FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİ KONUSU NEDİR

Silverton kasabası, günün birinde aniden beliren düzensiz ve ölümcül hortumların etkisi altında kalır. Tüm şehir ani değişimler gösteren, ölümcül siklonların etkisindeyken, profesyonel fırtına takipçileri daha da kötüsünün geldiğini öngörmektedirler. Tüm halk korunaklara sığınmaya çalışırken, bir takım amatör kameramanlar, hortum bilicileri ve macera severler ise hortuma yaklaşılabilecek en yakın yere gidip olayı görüntüleme peşine düşerler.

FIRTINANIN İÇİNDE OYUNCU KADROSU

Richard Armitage – Gary

Sarah Wayne Callies – Allison

Matt Walsh – Pete Max

Deacon – Donnie

Nathan Kress – Trey

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşulduOyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte 2 Temmuz'da Doya Doya Moda'dan elenen isim...

Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte 2 Temmuz'da Doya Doya Moda'dan elenen isim...

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında?

'Tutunamayanlar'da farklı bir 'tutunamama' hikayesi

'Tutunamayanlar'da farklı bir 'tutunamama' hikayesi

TRT'nin yeni dizisi 'Nizami Eren'e iki yeni oyuncu

TRT'nin yeni dizisi 'Nizami Eren'e iki yeni oyuncu

Sıradaki Haber