Fırtınanın İçinde filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Fırtınanın İçinde ne zaman, kaç yılında çekildi?

FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİ KONUSU NEDİR



Silverton kasabası, günün birinde aniden beliren düzensiz ve ölümcül hortumların etkisi altında kalır. Tüm şehir ani değişimler gösteren, ölümcül siklonların etkisindeyken, profesyonel fırtına takipçileri daha da kötüsünün geldiğini öngörmektedirler. Tüm halk korunaklara sığınmaya çalışırken, bir takım amatör kameramanlar, hortum bilicileri ve macera severler ise hortuma yaklaşılabilecek en yakın yere gidip olayı görüntüleme peşine düşerler.



FIRTINANIN İÇİNDE OYUNCU KADROSU



Richard Armitage – Gary



Sarah Wayne Callies – Allison



Matt Walsh – Pete Max



Deacon – Donnie



Nathan Kress – Trey