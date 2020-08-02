02.08.2020 - 07:00 |
Fit kalmanın sırrı
Kim Kardashian, Miranda Kerr, Jennifer Lopez, Gigi-Bella Hadid ve Cameron Diaz gibi birçok ünlü yıldızın tercih ettiği plaj giyim markası Moeva, Mandarin Oriental Bodrum’un bünyesinde ilk mağazasını görkemli bir davetle açtı.
Geceye Ece Vahapoğlu ve Şebnem Özinal gibi isimler katıldı. Vahapoğlu, her sabah sekiz aylık oğlunu kucağına alarak, egzersizler yaptığını ve bu sayede fit kaldığını belirtti.
Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.