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25.06.2020 - 19:40 |

Fokus filmi konusu nedir, ne zaman çekilmiştir? İşte Fokus filmi oyuncu kadrosu

Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in son yıllardaki en sevilen filmlerinden biri olan Fokus, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Smith'in başrolünü güzel oyuncu Margot Robbie ile paylaştığı film 2015 yılında çekildi. İşte filmin konusu ile ilgili bilgiler...

Fokus filmi konusu nedir, ne zaman çekilmiştir? İşte Fokus filmi oyuncu kadrosu
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FOKUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hile ustası bir dolandırıcı olan Nicky (Will Smith) acemi dolandırıcı Jess'le (Margot Robbie) karşılaşır. Jess, Nicky'den işin inceliklerini öğrenirken ona tedirgin edici ölçüde yakınlaşınca, Nicky ilişkiyi birden bire keser. Üç yıl sonra, Jess Buenos Aires'te yüksek bahisli araba yarışları tezgahında ortaya çıkar. Jess, Nicky'nin planladığı bu çok tehlikeli tezgahın en kritik noktasında onun planlarını alt üst edecektir.

FOKUS FİLMİ OYUNCULARI

Will Smith - Nicky

Margot Robbie - Jess

Adrian Martinez - Farhad

Gerald McRaney - Owens

Rodrigo Santoro - Garriga

BD Wong - Liyuan

Brennan Brown - Horst

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