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27.08.2020 - 20:01 |

Fokus filmi oyuncu kadrosu kimlerdir? Fokus filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Fokus filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son yılların en sevilen oyuncuları arasında yer alan Will Smith ve Margot Robbie'nin başrollerini üstlendiği filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili merak edilenler...

Fokus filmi oyuncu kadrosu kimlerdir? Fokus filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?
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Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in son yıllardaki en sevilen filmlerinden biri olan Fokus, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Smith'in başrolünü güzel oyuncu Margot Robbie ile paylaştığı film 2015 yılında çekildi. İşte filmin konusu ile ilgili bilgiler...

FOKUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hile ustası bir dolandırıcı olan Nicky (Will Smith) acemi dolandırıcı Jess'le (Margot Robbie) karşılaşır. Jess, Nicky'den işin inceliklerini öğrenirken ona tedirgin edici ölçüde yakınlaşınca, Nicky ilişkiyi birden bire keser. Üç yıl sonra, Jess Buenos Aires'te yüksek bahisli araba yarışları tezgahında ortaya çıkar. Jess, Nicky'nin planladığı bu çok tehlikeli tezgahın en kritik noktasında onun planlarını alt üst edecektir.

FOKUS FİLMİ OYUNCULARI

Will Smith - Nicky

Margot Robbie - Jess

Adrian Martinez - Farhad

Gerald McRaney - Owens

Rodrigo Santoro - Garriga

BD Wong - Liyuan

Brennan Brown - Horst

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