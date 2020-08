Fokus filmi oyuncu kadrosu kimlerdir? Fokus filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in son yıllardaki en sevilen filmlerinden biri olan Fokus, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Smith'in başrolünü güzel oyuncu Margot Robbie ile paylaştığı film 2015 yılında çekildi. İşte filmin konusu ile ilgili bilgiler...



FOKUS FİLMİ KONUSU NEDİR?



Hile ustası bir dolandırıcı olan Nicky (Will Smith) acemi dolandırıcı Jess'le (Margot Robbie) karşılaşır. Jess, Nicky'den işin inceliklerini öğrenirken ona tedirgin edici ölçüde yakınlaşınca, Nicky ilişkiyi birden bire keser. Üç yıl sonra, Jess Buenos Aires'te yüksek bahisli araba yarışları tezgahında ortaya çıkar. Jess, Nicky'nin planladığı bu çok tehlikeli tezgahın en kritik noktasında onun planlarını alt üst edecektir.



FOKUS FİLMİ OYUNCULARI



Will Smith - Nicky



Margot Robbie - Jess



Adrian Martinez - Farhad



Gerald McRaney - Owens



Rodrigo Santoro - Garriga



BD Wong - Liyuan



Brennan Brown - Horst