Fotoğraf tutkusu

İş insanı, bu kez fotoğraf sanatçıları Ali İhsan Gökçen ve Coşar Kulaksız’la foto safari turuna çıktı. Dostlar, dağ taş tepe demeden Uludağ Milli Park’ın içinde yer alan Kilimligöl ve civarında dört günlük tur yaptı. Ekip, gecesiyle gündüzüyle çektiği yüzlerce kareyi yakında özel bir sergiyle dostlarına gösterme imkanı bulacak.