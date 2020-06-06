Frida’yla renkli yolculuk!

Pandemi sürecinde faaliyetlerine mola veren Projehane, hayatın normale dönmesiyle etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Emel Oysal’ın ev sahipliğinde, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Nihan Üçkardeşler Mutlu ve Hülya Şendir’in de aralarında yer aldığı ünlü isimler ‘Frida’nın Renkleri’ adlı workshop’ta buluştu.













Kendileri için hazırlanan tabloları kuru çiçeklerle yeniden şekillendiren konuklar, uzun zaman sonra hasret gidererek, keyifli anlar yaşadı.













Projelerine hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Oysal, “Yasakların kalkmasıyla, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, konuklarımızı ağırlamaya başladık. Gelen talepler üzerine Ayşe Tolga, Ebru Şinik, Ebru Cinek ve Pınar Kalem’le birlikte önümüzdeki dönemde de renkli organizasyonlarımıza devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.









