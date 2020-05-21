Fulya Zenginer'den eşine kutlama

Bir süredir ekranlarda yer almayan Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile dokuz ay önce dünyaevine girdi. Corona virüs nedeniyle bir süredir evde olan çiftten Kuntay Tarık Evren, 31 yaşına bastı.

Eşine doğum günü için pasta yapan Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa, "İyi ki doğdun aşkım! İyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki... Yaptığım şahane pastayı ve ailemizin yeni üyesini de kaydırarak görebilirsiniz" notunu düştü.