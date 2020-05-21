21.05.2020 - 10:48 |
Fulya Zenginer'den eşine kutlama
Oyuncu Fulya Zenginer, 31 yaşına basan eşi Kuntay Tarık Evren'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Bir süredir ekranlarda yer almayan Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile dokuz ay önce dünyaevine girdi. Corona virüs nedeniyle bir süredir evde olan çiftten Kuntay Tarık Evren, 31 yaşına bastı.
Eşine doğum günü için pasta yapan Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa, "İyi ki doğdun aşkım! İyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki... Yaptığım şahane pastayı ve ailemizin yeni üyesini de kaydırarak görebilirsiniz" notunu düştü.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.