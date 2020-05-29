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29.05.2020 - 13:19 |

Funda Arar: İnsan her şeye gıcık olmaya başlıyor

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan şarkıcı Funda Arar, "Bu sürede kendinizde keşfettiğiniz bir yanınız ortaya çıktı mı?" sorusuna, "İnsan bir süre sonra her şeye gıcık olmaya başlıyor, dalaşacak yer arıyorsun. Febyo (Taşel) sabırlı, sağ olsun. Karşılıklı sabır gerekiyor zaten" yanıtını verdi.

Funda Arar: İnsan her şeye gıcık olmaya başlıyor
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Bebek'te kuaför çıkışı objektiflere yansıyan Funda Arar, ayaküstü kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünlü şarkıcı, "Saçlarım çok kötü olmuştu. Kaynaklar vardı, onları çıkarttım. Çok yakında evde klip çekeceğim, o yüzden bakım da yaptırdım" açıklamasını yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre; muhabirlerin "Uzun zaman sonra kuaföre geldiniz" sözleri üzerine Arar, "Çok acayip bir şey. İki aydır evdeyiz, insan kendini bir garip hissediyor. İlk defa çıktım. Mekan içerisinde mesafeye çok dikkat ediliyor. Her yerde dezenfektan var" şeklinde konuştu.

"Corona virüs günlerinde nasıl zaman geçiriyorsunuz?" sorusuna Funda Arar, şu yanıtı verdi:
"Tabii ki müzik ile haşır neşiriz. Onun dışında bu ay bayramda maalesef evdeydik. Ailemiz, dostlarımız ve yakınlarımız ile telefonla görüştük. Şu zamanda insan plan yapamıyor. Hayırlısı inşallah. Artık bir süre dikkat edeceğiz ve bir süre böyle devam edeceğiz."

"Evde kaldığınız sürede kendinizde keşfettiğiniz bir yanınız ortaya çıktı mı?" sorusu üzerine Funda Arar, "Sabır gerçekten önemli bir şey. Her şey bir süre sonra batmaya başlıyor sana, bunu herkes yaşıyordur muhakkak ki. İnsan böyle her şeye gıcık olmaya başlıyor. Böyle dalaşacak yer arıyorsun falan ama Febyo da sabırlı, sağ olsun. Karşılıklı sabır gerekiyor zaten" ifadelerini kullandı.

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Cadde Yazarları

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