Funda Arkas: İşini aşkla yaparsan başarı kaçınılmaz!

Yaşamını Çeşme’de sürdüren Funda Arkas, hem mimarlık firması FD Architecture hem de konsept mağazası Rue1387 ile mimari ve dekorasyonun farklı alanlarına dokunmayı seven bir isim. Alaçatı’dan Avrupa’ya uzanan bir yelpazede projeler gerçekleştiren iç mimar, ilhamını geçmişten almayı seviyor.









2019’da tamamlanan İstanbul Havalimanı Business Lounge’ları, butik oteller ve diğer projeleri üzerine sohbet ettiğimiz iş insanı, yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Funda Hanım, sohbete FD Mimarlık’ın çıkış hikayesiyle başlamak isterim...

Mimarlık eğitimim sonrasında Berlin’de yüksek lisansımı tamamladım ve çeşitli mimari firmalarda çalışarak, deneyim kazandım. Ardından, FD Architecture’ı kurdum ve projelerle meslek hayatına giriş yaptım.

Ağırlıklı olarak yaptığınız anahtar teslim projeler karşı taraf için büyük konfor...

Aynen öyle. Evleri, proje çiziminden ev dekorasyon aksesuarlarına kadar A’dan Z’ye tamamlıyoruz. Müşterilerimize

sadece kişisel eşyalarını alıp yerleşmek kalıyor.

Sahibi olduğunuz RUE 1387 nasıl doğdu?

Aslında temel bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Tamamlanan projelerde, sanat ve tasarım anlamında dekorasyonda fark yaratmak adına kurduk. Alaçatı Hacımemiş Mahallesi’nde hizmet verdiğimiz mekanda, yüzlerce orijinal mobilya, dünyanın farklı yerlerinden toplanmış özel tasarım objeler, 1940’lardan kalma antikalar gibi her birinin kendine ait tasarım hikayesi olan ürünleri topluyoruz ve buradan kullanıyoruz.

Funda Arkas, sosyal yaşamında kendini üç kelimeyle tarif ederse neler söyler?

Prensipli, işkolik ve hayvansever.

Yoğun iş temposunda özel hayatınızı dengelemek adına nasıl bir yol izliyorsunuz?

Kendime işkolik diyebilecek kadar çok çalışıyorum. Bu sebeple özel ve iş hayatımı ayırmak benim için önemli bir çizgiyi ifade ediyor. Hayatımın tüm

ögelerini farklı yerlere ve zamanlara bölerek elimden geldiğince bu dengeyi korumaya çalışıyorum.

Çalışan ve üreten bir kadın olarak ev hanımlarına ne gibi önerilerde bulunursunuz?

İşini aşkla yaparsan, başarı kaçınılmaz! Ne olursa olsun çalışmaya ve üretmeye devam.

‘Hayvan haklarıyla ilgili proje yolda’



Hayvanları çok sevmiş, onlara hep bir koruma içgüdüsüyle yaklaşmışımdır. Elimden geldiği kadar tüm sokak ve barınak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Hatta bu konuyla ilgili çok yakın zamanda hayata geçecek kapsamlı bir hayvan hastanesi projesine start verdik. Maksimum bir ay içerisinde inşaatına başlanacak projenin haberlerini de sosyal medya hesabımdan duyuruyor olacağım.