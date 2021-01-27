Funda Güray kimdir, nereli? Kuruluş Osman dizisine katılan Funda Güray kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç?
Kuruluş Osman dizisine dahil olan Funda Güray oynadığı diziler araştırılıyor. Genç ve başarılı oyuncu Güray, İstanbul'da doğdu ve birçok dizide rol aldı. Sayısız reklamda da oynayan Funda Güray hayatı kullanıcıların gündeminde bulunuyor. İşte, Funda Güray biyografisi...
Funda Güray dizi, film ve tiyatro oyuncusu olarak sevilen isimler arasında yer alıyor. Haliç Üniversitesinde eğitim gören oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de eğitim aldı. Funda Güray rol aldığı dizilerle adından söz ettirmeyi başarıyor.
FUNDA GÜRAY KİMDİR?
Başarılı oyuncu Güray, 3 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Haliç Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok firmanın reklam filminde oynadı. Güray 1.64 boyunda ve 53 kilodur.
FİLMLERİ
2018 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi
2016 Bünyamin
DİZİLERİ
2017 Seni Kimler Aldı
2017 Sahipli
2015-2016 Paramparça
2014 Ruhumun Aynası
2013 Sevdaluk
2021 Kuruluş Osman