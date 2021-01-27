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27.01.2021 - 19:51 |

Funda Güray kimdir, nereli? Kuruluş Osman dizisine katılan Funda Güray kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç?

Kuruluş Osman dizisine dahil olan Funda Güray oynadığı diziler araştırılıyor. Genç ve başarılı oyuncu Güray, İstanbul'da doğdu ve birçok dizide rol aldı. Sayısız reklamda da oynayan Funda Güray hayatı kullanıcıların gündeminde bulunuyor. İşte, Funda Güray biyografisi...

Funda Güray kimdir, nereli? Kuruluş Osman dizisine katılan Funda Güray kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç?
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Funda Güray dizi, film ve tiyatro oyuncusu olarak sevilen isimler arasında yer alıyor. Haliç Üniversitesinde eğitim gören oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de eğitim aldı. Funda Güray rol aldığı dizilerle adından söz ettirmeyi başarıyor. 

FUNDA GÜRAY KİMDİR?

Başarılı oyuncu Güray, 3 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Haliç Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok firmanın reklam filminde oynadı. Güray 1.64 boyunda ve 53 kilodur. 

Funda Güray kimdir, nereli Kuruluş Osman dizisine katılan Funda Güray kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç

FİLMLERİ

2018 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi 

2016 Bünyamin

DİZİLERİ

2017 Seni Kimler Aldı

2017 Sahipli

2015-2016 Paramparça

2014 Ruhumun Aynası

2013 Sevdaluk

2021 Kuruluş Osman

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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