Funda Güray kimdir, nereli? Kuruluş Osman dizisine katılan Funda Güray kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç?

Funda Güray dizi, film ve tiyatro oyuncusu olarak sevilen isimler arasında yer alıyor. Haliç Üniversitesinde eğitim gören oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de eğitim aldı. Funda Güray rol aldığı dizilerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

FUNDA GÜRAY KİMDİR?

Başarılı oyuncu Güray, 3 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Haliç Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok firmanın reklam filminde oynadı. Güray 1.64 boyunda ve 53 kilodur.

FİLMLERİ

2018 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi

2016 Bünyamin

DİZİLERİ

2017 Seni Kimler Aldı

2017 Sahipli

2015-2016 Paramparça

2014 Ruhumun Aynası

2013 Sevdaluk

2021 Kuruluş Osman