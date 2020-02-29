Mendilim Kekik Kokuyor galasında ağlattı

Finalde ayakta alkışlanan proje, seyirciye duygu dolu anlar yaşattı. A. Kadir Bozkurt’un senaryosunu yazdığı, Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun’un yönettiği filmde, Mehmet Çevik ile Wilma Elles başrolü üstleniyor. Filmin yönetmeni Kurşun, herkesin kalbinde olanı anlatan bir iş yaptıklarını söyledi. ‘Mendilim Kekik Kokuyor’ adlı film, 6 Mart 2020'de vizyonda olacak.